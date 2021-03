Corée du Sud : à 18 ans, le champion du monde de course de drones pense à la retraite

À 18 ans, le pilote de drone de course FPV sud-coréen, Kang Chang-hyeon, est champion du monde de course de drones. Il s'entraîne sans relâche pour défendre son titre. Dans sa bulle, il pilote grâce à un casque de réalité virtuelle. Ces drones de course peuvent atteindre les 170 km/h. La course de trois tours dure environ une minute. Pour performer dans cette discipline, de bons réflexes et une acuité visuelle hors norme sont nécessaires. Et ces qualités sont développées dès la prime adolescence.

18 ans, déjà trop vieux ?

"Comme vous utilisez vos doigts pour piloter des drones de course, les personnes ayant de bons réflexes gravissent rapidement les échelons. En grandissant, vos réflexes ralentissent et vous êtes malheureusement dépassé par des personnes plus jeunes", explique Kang Chang-hyeon. La relève est déjà là : Jeong Ryeo-won, 12 ans, veut "vraiment battre Kang Chang-hyeon un jour". "C'est mon modèle, alors j'espère bien me mesurer à lui aux championnats du monde, et gagner", confie-t-elle. La retraite du champion Kang Chang-hyeon va bientôt sonner : il s'apprête à faire un service militaire de 18 mois. D'après son entraîneur, ses aptitudes seront alors très appréciées par l'armée sud-coréenne.