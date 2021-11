Collecte record de 10 millions d'euros pour Z Event : les raisons du succès de cet événement caritatif

C'est une opération caritative en faveur de l'ONG Action contre la Faim qui a tenu les spectateurs en haleine, à la manière d'un streaming de jeu vidéo. Dans les dernières minutes de l'événement caritatif Z Event, qui se tenait du 29 au 31 octobre, la cagnotte approchait les 10 millions d'euros. Les animateurs du direct vidéo ont alors redoublé d'efforts pour encourager les téléspectateurs à faire d'ultimes dons pour atteindre finalement la somme de 10,06 millions d'euros. Une explosion de joie a éclaté simultanément à Montpellier, dans le studio où était organisé le live, et sur le tchat de la chaîne Twitch de l'événement, où les internautes postaient leurs commentaires.

10 000 000 D'EUROS !!



C'EST HISTORIQUE, VOUS ÊTES HISTORIQUES !!!!!!#ZEVENT2021 pic.twitter.com/1616P6OuOZ — Z Event (@ZEventfr) October 31, 2021

Tout au long du direct vidéo auquel participaient 51 grands noms du secteur des jeux vidéo, tels que Bob Lennon, Mister MV, Maghla, Gotaga ou encore Michou, les défis relevés par les animateurs ont été très suivis, avec un pic d'audience de plus de 700 000 spectateurs enregistré dimanche soir.

Mais comment expliquer le succès de cette opération, alors qu'en 2020 le Z Event avait déjà récolté plus de 5 millions d'euros pour l'ONG Amnesty International (une nouvelle ONG est choisie à chaque édition par les organisateurs) ?

Une culture du don très ancrée dans les communautés "gaming"

Pour le chercheur Nicolas Besombes, spécialiste de la scène esport à l'université de Paris, plusieurs ingrédients peuvent expliquer l'immense engouement des fans de jeux vidéo pour cette levée de fonds en faveur de l'ONG Action contre la faim (ACF). "Il y a une culture du don très ancrée dans les communautés "gaming" et "Twitch" et une passion sociale qui fait que les spectateurs veulent participer à la "fête"", analyse celui qui est également vice-président de l'association France esports. D'autres facteurs sont avancés, comme la rareté de l'événement, qui se tient une fois par an, mais aussi sa spécificité temporelle avec son aspect 24h/24 pendant plus de deux jours. "Il y a aussi l'authenticité des interactions entre les animateurs et les internautes", pointe Nicolas Besombes. C'est la force du réseau social Twitch où, lors des directs vidéo, les animateurs (ou "streamers" dans le jargon) sont habitués à interagir de manière très personnelle avec leurs abonnés. Pendant le Z Event, chaque donateur a reçu des remerciements en direct de la part des animateurs.

Pour Jason Delestre, doctorant spécialiste de l'esport à l'université de Lausanne (Unil), c'est bien le talent et la diversité des streamers qui ont mobilisé les fans. "Ils ont chacun leur propre personnalité, leur fan base, leur moyen de "plaire" à la communauté. Un spectateur lambda peut largement trouver son compte dans ce panel de participants et passer un très bon moment. L’ambiance bon enfant est agréable et permet de rendre très festif cet événement caritatif", commente t-il. Les dotations goals, des défis qui sont réalisés par les animateurs quand la collecte dépasse un certain montant, sont aussi un levier très puissant du Z Event. À l'image de cet animateur qui a fait une demande en mariage en direct à quelques minutes de la clôture de la collecte.

Les ONG font les yeux doux au Z Event

Au fil des ans, de plus en plus d'associations et d'ONG veulent collaborer avec le Z Event. L'événement ne soulevait pourtant pas autant les foules à ses débuts. En 2016, la cagnotte avait atteint "seulement" 170 000 euros en faveur de l'ONG Save the Children. "Au début, cet événement était vraiment une niche pour gamers. Mais ils en ont fait un événement qui va bien au-delà du gaming. Et vu l'audience qu'ils ont réussi à atteindre, toutes les ONG veulent collaborer avec eux désormais", dit Maël Planchot, membre de l'équipe événementielle d'ACF.

Pour l'ONG mise en avant par les organisateurs cette année, le chèque de 10,06 millions d'euros est un énorme coup de pouce. "Pour nous, un an de dons c'est environ 40 millions d'euros. Le fait qu'ils arrivent à récolter 10 millions d'euros en deux jours, c'est juste incroyable ! À titre de comparaison, nous avons un challenge qui mobilise les entreprises. Pour notre challenge à la Défense avec les plus grosses entreprises du CAC 40, nous récoltons autour d'un million d'euros. C'est déjà très bien, mais on comprend pourquoi toutes les ONG veulent bosser avec le Z Event", poursuit Maël Planchot. Le salarié d'ACF a lui-même regardé pendant une heure et demie le direct et s'est dit "scotché", car "il se passe toujours un truc sur le Z Event".