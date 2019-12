Chine : un couvre-feu virtuel pour les adolescents

Désormais, en Chine, la nuit, il y a un couvre-feu virtuel. Face à l'addiction de certains jeunes aux jeux vidéo, les autorités chinoises ont décidé d'interdire cette pratique aux moins de 18 ans entre 22 heures et 8 heures, avec un temps de jeu limité à 1h30 par jour. Cette mesure a pour but de lutter contre les addictions précoces aux jeux et la myopie qui touchent beaucoup de Chinois.

Sur les jeux des plateformes internet, tout est contrôlable à distance

Le jeu nocturne, c'est donc terminé et les moins de 18 ans ne pourront pas mentir sur leur âge. Sur les jeux des plateformes internet, tout est contrôlable à distance. Avant de jouer sur téléphone ou ordinateur, les joueurs devront soit entrer leur numéro d'identité, soit présenter leur visage à la reconnaissance faciale. Passé le temps du jeu réglementaire, le jeu devrait s'arrêter. Les éditeurs de jeux vidéo devront mettre en place des systèmes de vérification.

