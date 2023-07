Italie : une fresque géante à apercevoir à Courmayeur, au pied du Mont-Blanc

L'artiste français Saype a réalisé une fresque monumentale au pied du Mont-Blanc, que l’on peut voir en empruntant le téléphérique de Courmayeur.

Courmayeur (Italie) est un endroit où le regard est toujours attiré par les sommets. Mais au pied du Mont-Blanc, à 2 000 mètres d’altitude, baisser les yeux permet de découvrir une fresque monumentale. “La fresque représente une dame qui tient dans ses bras sa petite-fille, et montre du doigt un sommet”, note un riverain.

La fresque de 60 mètres de haut et de large a été peinte à flanc de montagne. Pour la réaliser, l’artiste Saype a travaillé durant trois jours. Il utilise des pigments biodégradables à base de charbon et de craie pour ne pas impacter l’environnement. “C’est trois ans de recherche et de développement, et puis après, cinq ans d’étude environnementale”, explique-t-il.

“Elles contemplent la fragilité de la nature”

Ses œuvres en noir et blanc ont fait le tour du monde. L'artiste signe des fresques poétiques qui nous interrogent sur notre rapport à la nature. “La vieille dame représenterait la sagesse, et la petite, l’avenir et l’innocence. Elles contemplent l’immensité de la nature, mais aussi la fragilité. C’est tout le message de l’œuvre”, souligne Saype.