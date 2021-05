Italie : la tradition des maîtres verriers de l'île de Murano

À Venise, en Italie, la Biennale d'architecture et de design s'est ouverte. C'est le premier grand salon professionnel ouvert au grand public depuis plus d'un an. La tradition des artisans d'art vient de loin et a rendu le verre de Murano célèbre dans le monde entier.