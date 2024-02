Italie : l'intelligence artificielle utilisée pour déchiffrer des rouleaux carbonisés par l'éruption du Vésuve

Ils ont remporté un prix de 700 000 dollars (651 000 euros). Trois chercheurs ont été récompensés, lundi 5 février, pour avoir réussi à déchiffrer grâce à l'intelligence artificielle une petite partie de rouleaux manuscrits gravement endommagés par l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Le concours, nommé "Vesuvius Challenge", a été créé par Brent Seales, un chercheur en informatique à l'université du Kentucky aux Etats-Unis, et Nat Friedman, fondateur de la plateforme Github, détenue désormais par Microsoft.

Ten months ago, we launched the Vesuvius Challenge to solve the ancient problem of the Herculaneum Papyri, a library of scrolls that were flash-fried by the eruption of Mount Vesuvius in 79 AD.



