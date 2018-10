INFO FRANCE INTER. Le "Bouquet of Tulips" de Jeff Koons sera installé dans les jardins du Petit Palais à Paris

Le "Bouquet of Tulips", sculpture de 10 mètres de haut, devait initialement être installée sur l'esplanade du Palais de Tokyo, mais ce choix avait provoqué un tollé.

Après des mois de polémique, le Bouquet of Tulips de Jeff Koons sera finalement installé dans les jardins du Petit Palais à Paris, a annoncé vendredi 12 octobre sur France Inter, Christophe Girard, l'adjoint au maire chargé de la culture.

Cette œuvre de 33 tonnes et de 10 mètres de haut a été offerte par l'artiste américain à la capitale française après les attentats de 2015 et 2016. Mais les critiques s'étaient vite multipliées sur ce "cadeau" de Jeff Koons. C'est d'abord l'emplacement initial - l'esplanade du Palais de Tokyo, face à la Tour Eiffel - qui a fâché. Puis l'esthétique même de ce Bouquet of Tulips et enfin, son coût, car la construction et l'installation sont estimées à 3,5 millions d'euros.

L'entretien seulement à la charge de la ville

Invité de France Inter, Christophe Girard a confirmé que Jeff Koons "a fait un aller-retour hier [jeudi]" à Paris et que "tout s'est fait hier". Toujours aux dires de l'adjoint d'Anne Hidalgo, le lieu finalement choisi est donc "le musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, le Petit Palais (…) Il y a là des jardins municipaux dans lesquels il y a un emplacement possible", a-t-il précisé.

Mais surtout, "cette œuvre sera financée par des fonds privés", a assuré Christophe Girard. "L'argent public, ce sera pour l'entretien, et on verra avec l'État pour la protection de l'œuvre", a-t-il ajouté.