Inde : le lac Dal, un village flottant au cœur du Cachemire

Le lac Dal, situé au pied de l'Himalaya dans le Cachemire indien, est l’un des plus beaux lacs du monde. Des dizaines de milliers d'habitants vivent sur ses rives, et les touristes viennent séjourner dans de vieux bateaux transformés en hôtels.

Blotti au pied de l’Himalaya, le lac Dal, à 1 700 m d’altitude, repose scintillant et majestueux au cœur du Cachemire indien. Un joyau naturel, où des femmes et des hommes ont élu résidence. Le lac Dal est en effet habité par 50 000 personnes. Au milieu du XIXe siècle, les colons britanniques, qui avaient l’interdiction de posséder des terres au Cachemire, ont établi leurs quartiers sur des bateaux transformés en maisons flottantes. Après l’indépendance, ils ont tous été transformés en hôtel. Dans les années 1960, des stars s’y pressaient, comme le guitariste des Beatles, George Harrison.



Un marché flottant

Les visiteurs sont moins nombreux aujourd’hui. La région, l’une des plus militarisées au monde, est régulièrement le théâtre de tensions entre l’armée indienne et la population musulmane locale. Malgré tout, chaque matin, le lac devient un marché aux légumes flottant, l’un des plus grands d’Asie.