Inde : à la découverte du Temple d’Or, lieu sacré des fidèles sikhs

C'est un joyau de l’Inde. Le Temple d’Or est une attraction touristique, mais aussi le sanctuaire le plus sacré du sikhisme, une religion qui regroupe plus de 20 millions de personnes.

C'est après la tombée de la nuit, quand son dôme scintillant se reflète dans les eaux sacrées, que le Temple d’Or révèle sa splendeur. Dans le nord de l’Inde, il attire chaque jour des milliers de touristes et de pèlerins. “C’est un endroit tellement beau. Cela vous apporte la paix intérieure”, précise une fidèle. Construit au XVIIIe siècle, le temple est le lieu saint de la communauté sikh, des croyants qui se distinguent par le turban qu’ils portent sur la tête. Religion monothéiste, le sikhisme, presque inconnu en Europe, est partagé par 22 millions de personnes.

Reconnaissable avec leur turban

“Nous les Sikhs, on se reconnaît grâce à nos turbans. Mais on a aussi d’autres attributs, comme le bracelet, l’épée. On doit avoir les cheveux longs”, précise Nishant Singh, fidèle sikh. Les Sikhs font vœu de générosité, alors le Temple d’Or accueille une cantine gratuite. Jusqu'à 40 000 repas sont servis chaque jour. “Tout le monde peut venir ici, même les plus pauvres”, précise un fidèle. “Moi, je ne suis pas Sikh, mais je viens quand même ici. Ce lieu est ouvert à tous, ils ne regardent pas la religion des gens”, affirme un riverain. Le sanctuaire est un lieu saint, il renferme le livre sacré qu’il est interdit de filmer.