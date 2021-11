Inde : à la découverte de l’épice la plus chère du monde, le safran

Vendredi 19 novembre, la rédaction du 13 Heures part en Inde à la découverte de l’épice la plus recherchée et la plus chère du monde : le safran. Surnommé l’or rouge, le safran pousse en grande quantité au pied de l’Himalaya.