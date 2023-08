Hongrie : un samedi soir à 100 à l'heure dans la ville de Budapest

La rubrique "Un samedi soir sur la terre" du 20 Heures se rend à Budapest, la capitale pas si sage d’une Hongrie qui gagne vraiment à être parcourue.

Le soleil se couche lentement, et laisse apparaître une couleur ocre sur les façades de Budapest (Hongrie). Le centre-ville s’anime alors, et les habitants admirent leurs monuments si majestueux. Ils profitent des bords du Danube. "Je suis né ici, c’est une ville qui est magnifique, les quais du Danube, le centre-ville, le château...", affirme un Hongrois. En Hongrie, on mange tôt. Le pays n’est pas réputé pour sa gastronomie, mais il y a quand même quelques plats incontournables.



Des boîtes de nuit à ciel ouvert

Au bord du fleuve, un restaurant existe depuis plus de 150 ans. Ici, on ne cuisine que des produits du terroir. Le gras est la base de nombreux plats hongrois. À 20 heures, le ventre bien rempli, la soirée peut enfin commencer. Petit à petit, les rues se vident, et le crépuscule gagne le ciel. La promenade se poursuit sur les hauteurs, au pied du bastion des pêcheurs. À une certaine heure, les bains thermaux les plus connus se transforment en boîte de nuit géante à ciel ouvert.