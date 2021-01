Histoire : des lettres de la Seconde Guerre mondiale retrouvées dans un coffre-fort

P.Le Mat, S.Zeggai, C. Leloche, M.Meuneveaux, E.Felix, P.Lacotte

L’histoire commence par la découverte de Philippe Esvelin, un passionné d’histoire du sud de la France, qui a acheté dans une brocante en Normandie un coffre-fort de 250 kilos, resté fermé pendant 20 ans. Il y a quelques semaines, il parvient par hasard à l’ouvrir, et trouve à l’intérieur des décorations militaires et du courrier personnel, notamment une lettre d’un soldat de la Seconde Guerre mondiale. "Le propriétaire écrit à sa maman depuis l’Allemagne, le 6 mai 1945, il vient d’être libéré de son camp de prisonnier, pour lui annoncer qu’il sera bientôt de retour à Argentan", raconte le propriétaire du coffre-fort.

Un trésor rendu à sa famille

Philippe Esvelin parvient à retrouver le fils du soldat, et fait plus de 1 000 kilomètres depuis Fréjus (Var), jusqu’à Argentan (Orne), pour lui remettre ces souvenirs de famille. Un véritable trésor. "C’est impressionnant, c’est quelque chose, parce qu’il est parti huit ans, dont cinq ans prisonnier", témoigne le fils visiblement ému. Ces deux hommes, réunis par hasard, ont promis de se retrouver autour de leur passion commune, les grandes et petites histoires de la Seconde Guerre mondiale.

