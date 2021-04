Hawaï : à la découverte de la photographe Renee Capozzola

Hawaï (États-Unis), ses volcans et leur lave noire qui domine les eaux turquoise de l’Océan Pacifique. C’est le décor qu’a choisi la photographe Renee Capozzola. En plongeant, elle capture des images exceptionnelles au fond des eaux : l’œil d'une raie géante, des requins ou encore des tortues. Elle est considérée comme la meilleure photographe sous-marine au monde. Lors de ses sorties en mer, son appareil photo est situé dans un caisson de protection. "Ça me permet de prendre des photos avec un très grand angle, précise-t-elle. Je peux à la fois m’approcher très près des tortues et en même temps voir le paysage derrière elles".

Des qualités de plongeuse requises

Pour une bonne session, l’océan doit être calme. "Il faut avoir les qualités d’un bon plongeur pour réguler sa respiration, trouver la bonne flottabilité dans l’eau, gérer les courants, tout en maniant l’appareil photo", détaille Renee Capozzola. Pour conserver une lumière suffisante, elle choisit de plonger à une profondeur entre cinq et dix mètres. Surtout, elle connait comment se comporter devant les animaux : pas de mouvement brusque, une approche douce et parfois un long moment d’immobilité, en attendant l’instant idéal pour capter la bonne photo.