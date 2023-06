Haute-Vienne : à la découverte du jardin du Bagnol, ouvert exceptionnellement ce week-end

À l’occasion de l’opération “Rendez-vous aux jardins”, qui a lieu du samedi 3 juin au dimanche 4 juin, les amoureux des plantes peuvent visiter 2 000 parcs, habituellement fermés. Reportage dans le jardin du Bagnol, l’un des plus beaux du Limousin.

Annick est la jardinière du Bagnol, un jardin qui ouvre ses portes à l’occasion de l’opération “Rendez-vous aux jardins”. C'est aussi une experte en botanique, dont les connaissances inspirent les autres, dont une amie sur le point de créer son propre jardin. “Il y a une diversité de plantes qui est parfaitement agencée”, précise cette dernière.

Il y a trente ans, ce jardin à Fromental (Haute-Vienne) était une friche. Annie est partie d’une page blanche et a inventé son jardin. “Quand j’ai découvert ma passion pour les plantes et la botanique en général, je me suis mise à visiter le jardin des autres. C’était tellement passionnant qu’en visitant certains jardins, j’ai eu des coups de cœur. Et je les voulais chez moi”, confie-t-elle.

Ouvert un seul week-end par an

Pour réaliser et entretenir des jardins si impressionnants, il faut avant tout de la passion : le point commun entre tous les jardiniers amateurs. “C’est important pour mon bien-être”, affirme une amatrice. Le jardin du Bagnol, lui, ouvre au public un seul week-end par an.