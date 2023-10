Guerre entre Israël et le Hamas : "C'est une déflagration, je suis très inquiet", réagit l'acteur Vincent Lindon, d'origine juive polonaise

L'acteur Vincent Lindon s'est exprimé sur France Inter ce vendredi sept jours après l'attaque du Hamas contre Israël.

"Je suis bouleversé, c'est une déflagration", réagit vendredi 13 octobre sur France Inter l'acteur Vincent Lindon, sept jours après l'attaque du Hamas contre Israël. Petit-fils d'un joaillier juif polonais, l'acteur confie sa "tristesse profonde" et assure que c'est "la chose la plus violente" qu'il n'a jamais vécu. "Je suis très inquiet", avoue l'acteur, qui déplore la recrudescence des actes antisémites ces derniers jours.

"Je donnerais tout ce que j’ai au monde pour avoir l’intelligence, le calme et le génie, pour appeler à la réflexion, au calme. Je pense que c’est malheureusement le contraire qui est en train de se passer", déplore celui qui avoue avoir beaucoup d'intérêt "intellectuel" pour la religion.

Vincent Lindon pointe du doigt le rôle des réseaux sociaux, "cancer de la civilisation". Avec "la libération du langage" et le "modernisme", l'acteur pensait que le racisme, l'antisémitisme ou encore l'homophobie "iraient en diminuant", mais "c'est le contraire qui se passe".

Le comédien à l'affiche de la série D'Argent et de Sang tient à qualifier les actes du Hamas de "terroristes". "Certains ont du mal à employer ce mot", souligne-t-il, en visant implicitement La France insoumise, "ça m'inspire le dégoût et la bêtise". "On ne peut pas sans arrêt tergiverser sur les choses, je trouve ça irrespectueux".

Vincent Lindon se dit aussi "sensible à la situation des Palestiniens". "On peut être deux parties et avoir tous les deux raison", souligne-t-il.