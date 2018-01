Paul Bocuse : un emblème de la cuisine française

Paul Bocuse était un emblème de la cuisine française. "Il pouvait défendre des plats forts du patrimoine culinaire français qu'il pouvait faire depuis 30 ans, et en même temps le bar en croûte, le rouget en écailles de pommes de terre, et en même temps d'aller défendre toutes les nouveautés", explique le chef étoilé Thierry Marx pour qui Paul Bocuse avait donné ses lettres de noblesse à la cuisine traditionnelle.

Lyon restera la ville de Paul Bocuse

Gérard Collomb, ancien maire de Lyon (Rhône), était un fidèle de Paul Bocuse. "Je me souviens que, lors des salons internationaux de la restauration et de la gastronomie, à chaque fois il y avait 150 chefs qui se déplaçaient pour Paul Bocuse, parce que pour eux c'était le plus grand, c'était celui qui leur avait tout enseigné", se rappelle l'actuel ministre de l'Intérieur. Lyon restera la ville de Paul Bocuse. Ici, depuis longtemps, on cultive sa mémoire.





