Les Français champions du monde du coup de fourchette

2h11, c'est le temps que passent les Français à boire et à manger. La France est championne parmi les 28 pays membres de l'OCDE. Les Français passent en moyenne 9 minutes de plus à table que les Espagnols, 7 minutes de plus que les Grecs et 6 minutes de plus que les Italiens. Autour de la Méditerranée donc, on sait prendre son temps à table.

En-cas, apéritif, souper, goûter, tous les prétextes sont bons pour se retrouver devant une bonne assiette.

Les femmes moins longtemps assises

En revanche, les mangeurs les plus rapides du classement de l'Organisation de coopération et de développement économiques sont les Américains qui passent à table seulement 1h02 en moyenne par jour. La moyenne générale est de 1h31 par jour.

Autre enseignement du classement : les femmes passent moins de temps à table que les hommes dans 17 pays, notamment en France et chez ses voisins d'Europe du Sud.