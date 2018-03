VIDEO. Les Français boivent de plus en plus de bières (mais sont encore loin d'entrer dans le "Guinness")

Les Français en consomment 32 litres par an, selon l’association Brasseurs de France. C’est deux litres de plus qu’il y a quatre ans. Selon un sondage, les Normands en sont les plus gros consommateurs, devant les habitants du Grand Est et de la Bretagne.

Alors qu’elle baissait depuis les années 1980, la consommation de bière est en constante augmentation depuis quatre ans. En effet, la bière se consomme davantage à l’apéritif, les consommateurs se féminisent, l’offre se diversifie.

"Il y a une grande variété dans le monde de la brasserie"

Selon Maxime Costilhes, délégué général de l'association Brasseurs de France, la France abrite "une diversité de produits, de passions et de passionnés qui font une diversité de bières assez exceptionnelle". Un secteur d’activité porteur, où se créé une entreprise tous les trois jours. La France compte plus de 1000 brasseries et depuis cinq ans, les sites de production ont été multiplié par deux.

Aujourd’hui, la brasserie monte en gamme et la tendance est aux bières aromatisées, sans alcool ou artisanales. David Hubert, le président de l'association Biera réunissant une trentaine de brasseurs rhônalpins, prône la dégustation de la bière : "Il peut y avoir vraiment des arômes très fins, très délicats."

Mais les Français restent les avant-derniers consommateurs d’Europe, loin derrière les Belges et les Allemands et juste devant les Italiens.