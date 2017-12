Des ventes qui atteignent des sommets : cette année, le champagne enregistre des ventes record, près de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Les principaux consommateurs sont les Français, premier marché mondial. Après six années de baisse dans l'Hexagone, la filière française repart à la hausse. Depuis le mois de septembre, les commandes s'enchainent dans cette maison de champagne.

3% d'augmentation en un an

Au total, 3% d'augmentation en un an : "En 2017, on a senti une remotivation de la part des Français à s'amuser, à sortir, à vouloir célébrer les beaux événements, et le champagne est très très bien reparti, aussi bien sur le secteur de la restauration que chez les cavistes, ou même dans les entreprises qui offrent de plus en plus de cadeaux avec du champagne ", analyse Maxime Andriveau, directeur commercial de la maison Taittinger. Des Français séduits, et des étrangers conquis avec des ventes historiques aux États-Unis. Ici, 70% des bouteilles produites sont exportées à l'étranger.

