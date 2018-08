CARTE. Paris, Bangkok, Las Vegas, Tokyo... Découvrez la kyrielle de restaurants que laisse Joël Robuchon

Le "pape des cuisiniers", mort lundi, possédait 27 établissements dans le monde, dont près de la moitié en Asie.

Il y a encore quelques mois, sa dernière adresse parisienne, le Joël Robuchon-Dassaï, était inaugurée, au cœur du Triangle d'or (8e arrondissement), en toute discrétion. Disparu lundi 6 août à 73 ans, Joël Robuchon laisse derrière lui un empire mondial de près d'une trentaine de restaurants gastronomiques, dont 13 sont étoilés. Depuis l'ouverture de son premier établissement, le Jamin, en 1981, à Paris, le chef détenteur du record absolu d'étoiles Michelin (32) a accompli une ascension fulgurante.

Il m'a impressionné (...) parce que c'est un très grand chef d'entreprise, la marque Joël Robuchon fait travailler plus de 1 200 personnes dans le mondeCôme de Cherisey, président du guide Gault & Millauà l'AFP

Fin connaisseur du Japon et adepte des bars à tapas en Espagne, il s'est inspiré de ces deux pays pour créer le concept de "L'Atelier", des restaurants gastronomiques où les plats sont servis au comptoir, avec vue sur les cuisines. Les premiers ont ouvert en 2003 à Tokyo et Paris. Le modèle a ensuite été décliné en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. "Je cherchais une formule où il puisse se passer quelque chose entre les clients et les cuisiniers", expliquait le monument de la gastronomie à L'Obs, en 2003. Macao, Shanghai, Hong-Kong, Tokyo, Londres, Montréal... Pour mesurer l'étendue de son empire, franceinfo a rassemblé sur une carte les adresses de Joël Robuchon. N'hésitez pas à zoomer sur les pays pour les découvrir toutes.