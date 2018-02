VIDEO. Marc Veyrat : " Il n'y a pas de cuisinier plus heureux que moi "

Connu pour son chapeau noir et ses lunettes fumées, Marc Veyrat obtient pour la troisième fois la récompense suprême du guide Michelin. Trois étoiles pour son restaurant La Maison des Bois à Manigod, en Haute-Savoie. " Cette troisième étoile a une saveur particulière. Entre mon accident et les incendies j'ai eu une période de remise en question où je ne voulais plus être noté, confie le chef. Mais je me suis senti orphelin. Puis pour l'équipe et les clients, c'est une forme de respect de se voir accorder ces étoiles."

Le guide Michelin a mis l'accent sur la vision botanique du chef. Cuisson dans des écorses, arômes avec des plantes sauvages, Marc Veyrat confie quelques secrets. Ce fils de paysan a grandi entouré par la nature et "quand vous vivez dans un environnement pareil, que vous pouvez aromatiser tous vos plats avec des plantes sauvages, c'est fantastique".

Retrouvez l'interview du chef étoilé Marc Veyrat, invité de Julien Benedetto dans le 22h-minuit.