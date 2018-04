Thaïlande : une cantine de rue obtient une étoile au Michelin

Plus qu'une tradition, c'est un mode de vie : les Thaïlandais mangent dans la rue. Sur chaque trottoir, dans chaque quartier, tout est frit, grillé, ou mijoté en plein air et aussitôt avalé au même endroit. Depuis quelques mois, une de ces cantines de rue déplace les foules, les curieux et les gastronomes. Tenue par Jay Fay, elle est la seule au monde à être étoilée au guide Michelin. Au début, Jay Fay, ne comprenant pas pourquoi un marchand de pneus voulait lui donner un prix, refuse la distinction. Mais depuis, tout a changé, son échoppe est prise d'assaut. Sa fille a même quitté son travail pour lui donner un coup de main. Depuis 40 ans, Jay Fay prépare sa spécialité : une omelette au crabe.

Reconnaissance internationale

Le chef doublement étoilé Arnaud Dunand propose des menus gastronomiques à la Française, en Thaïlande. Aujourd'hui, loin de ses couverts en argent, il va manger chez Jay Fay pour déguster la fameuse omelette et deux autres plats. Il ne tarit pas d'éloges. La cuisine de rue thaïlandaise, appréciée au quotidien par des millions de personnes, vient d'entrer dans les annales de la gastronomie mondiale.

