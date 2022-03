Fromage : la brousse du Rove, une spécialité qui fait la fierté de la Provence

Au cœur du massif de l’Étoile, des chèvres sont les stars du terroir. Elles donnent une brousse, fromage de chèvre, onctueuse et légère qui fait la fierté des provençaux. Tout commence dans les collines des Septèmes-les-Vallons (Bouches-du-Rhône). Les chèvres du Rove s’y promènent et s’y nourrissent au moins six heures par jour. "Elles ont besoin de manger du thym, du romarin, et après elles ont le droit à un petit peu d’herbes au dessert", détaille Julie Dupont-Dusaussoy, chevrière.

Vendu entre 1,30 euro et 1,50 euro le cône

La traite a lieu deux fois par jour. Une fois recueilli, le lait est chauffé à 90°. Après quelques minutes de refroidissement, on y ajoute du vinaigre blanc en petite quantité. Le brassage se fait à la main. La brousse du Rove se vend entre 1,30 euro et 1,50 euro le cône. Les faibles quantités produites en font un met rare, très prisé des consommateurs et des restaurateurs de la région. Un chef cuisinier aime préparer ce fromage sous toutes les déclinaisons possibles. Au menu ce jeu-là : une panna cotta à la brousse du Rove.