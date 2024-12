Fête des Lumières : 25 ans de nuits éblouissantes

À Lyon (Rhône), deux millions de visiteurs sont attendus tout le week-end pour la traditionnelle fête des Lumières, qui célèbre cette année sa 25ème édition. Il y a toujours autant d’émerveillement.

À la nuit tombée, elles sont de retour un peu partout dans la ville. Les lumières jouent avec les monuments et l’architecture et racontent leurs histoires à des spectateurs de tous les âges. La fête commence jeudi 5 décembre mais déjà lors des répétitions, la veille, il y avait beaucoup de monde. Les illuminations se déroulent majoritairement dans un lieu emblématique de la ville : la place des Terreaux. Sur la cathédrale Saint-Jean, le spectacle est plus intimiste. Les enfants sont charmés par toutes les lumières.

Première édition en 1999

À l’origine, depuis 1852, il y avait une procession et des illuminations chaque 8 décembre pour rendre hommage à la Vierge Marie. C’est en 1999 qu’un festival des Lumières sur plusieurs jours a été créé avec, au fil du temps et des progrès techniques, des projections de plus en plus spectaculaires. Œuvres monumentales ou plus discrètes, la fête est répartie sur une trentaine de sites. Près de deux millions de visiteurs sont attendus sur les quatre soirs de spectacle.

Parmi nos sources :

Site officiel de la fête des Lumières

Liste non exhaustive.

