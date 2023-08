Rock en Seine 2023 : des festivaliers se plaignent sur les réseaux de l'organisation le premier soir

La première soirée du festival Rock en Seine ne s'est pas déroulée comme prévu pour plusieurs festivaliers. Certains se sont plaints du manque d'organisation qui leur a fait manquer les premiers concerts.

Ce mercredi 23 août se tenait la première soirée du festival Rock en Seine. Pour célébrer ses 20 ans, le festival avait prévu une soirée d'exception avec la jeune pop star Billie Eilish, précédée par une alléchante programmation 100% féminine composée notamment par Lucie Antunes, Tove Lo et Girl in Red.

Mais certains festivaliers n'ont pas pu entrer à temps pour voir les premières artistes. En effet, rapidement, une longue file d'attente s'est formée à l'entrée de Rock en Seine au parc de Saint-Cloud, jusque dans les rues adjacentes. Plusieurs vidéos postées sur X (ex-twitter) montrent des festivaliers à bout, coincés dans une file qui n'en finit pas.

Imagine tu paies 89€ pour voir une de tes artistes préférées @ToveLo tu arrives 1h30 avant qu'elle passe sur scène et tu te retrouve là, totalement bloqué et tu rates 75% de sa performance... Merci à l'organisation de @rockenseine ... 😭😭 pic.twitter.com/E75Isox8s3 — Colin Jordan (@jordan_colin) August 24, 2023

Certains festivaliers qui avaient payé plus cher un billet leur permettant d'entrer plus tôt dans le festival se sont également plaints sur les réseaux sociaux d'un manque d'organisation.

Bravo @rockenseine, 16h42, bloqué à cause d'une organisation d'un groupe de fan juste merdique, j'ai payé ma place plus chère pour rentrer à 16h30, c'est quoi ce bordel ? PLUS. JAMAIS. pic.twitter.com/hyIL6T71c5 — 🌈Mandine🌈 (@mandinetweet) August 23, 2023

hop deux concerts ratés à rock en seine, ça fait 1h30 je suis dans la queue j’aperçois même pas l’entrée du festival mdrrrr — mac sim (@maaac_sim) August 23, 2023

Sur X, l'organisation de Rock en Seine a répondu à un internaute expliquant avoir " fait au mieux pour réguler les entrées via un système de sas de régulation", dans le but d'assurer notamment " la sécurité du public". Le festival Rock en Seine peut accueillir jusqu'à 40 000 festivaliers et festivalières chaque jour. Il se poursuit jusqu'au dimanche 27 août 2023.