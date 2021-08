"Le Piano du lac" : un festival de musique itinérant au fil de l'eau

C'est un spectacle que les habitants de Bergerac n'oublieront pas. Le 29 août, le festival Le Piano du lac s'est arrêté sur un plan d'eau de la commune, comme pendant tout l'été un peu partout en Europe. La volonté des organisateurs est de faire vivre des instruments hors des lieux traditionnels de concerts.

"Le Piano du lac, tous les étés il navigue de port en canal, d'étang en rivière, de lac en plan d'eau pour proposer au public un concert assez inhabituel", raconte Lucie Bouchet, chargée de la communication de l'événement.

"C'est génial de jouer sur un piano mouvant"

À Bergerac, le public a pu découvrir la chanteuse Fossilis Fulgor qui a envoûté les lieux avec une chorégraphie à cheval entre l'eau et les cieux. "On transforme l'espace aqueux en espace intersidéral. C'est génial de jouer sur un piano mouvant, car on est toujours dans de la rotation. On parle beaucoup de la planète. J'ai trouvé une galaxie qui s'appelle la galaxie du sculpteur. C'est hyper facile de se projeter là-dedans quand on tourne comme ça sur l'eau", confie l'artiste.

Les concerts sont abordables pour tous les publics puisque le prix de la place est libre (le prix "conseillé" est de 10 euros). Une volonté forte de la part des organisateurs qui veulent attirer des gens qui ne se rendent pas habituellement dans les lieux culturels.

Le Piano du lac fera étape dans l'Aude à Ventenac-en-Minervois les 2 et 3 septembre, puis à Clermont-l'Hérault (dans l'Hérault donc) les 4 et 5 septembre.