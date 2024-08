Le Festival Interceltique de Lorient, plus grand rassemblement des Celtes au monde, célèbre ses cultures entre tradition et modernité

Pour cette 53e édition, plus de 300 spectacles et animations sont proposés sur 12 scènes jusqu'au 19 août.

Chaque année, des centaines de musiciens, chanteurs, danseurs, plasticiens, cinéastes d'Ecosse, d'Irlande, du Pays de Galles, de Cornouailles, de l’île de Man, de Galice, des Asturies et de Bretagne participent au Festival Interceltique de Lorient, le plus grand rassemblement des Celtes au monde. Au programme de cette 53e édition toujours très festive : 300 spectacles et animations proposés sur 12 scènes. Dix jours de festivités, de festoù-noz (des bals bretons), de conférences, de concerts aux instruments variés, tous les jours, sur différentes scènes. Le Festival Interceltique célèbre aussi la jeunesse avec des rencontres entre musiciens de cultures variées lors de "Music Camps" ("camps de musique"). Les artistes donnent des concerts où les chants galiciens se mêlent à la musique irlandaise. Le music Camp pour les jeunes au Festival Interceltic de Lorient Le music Camp pour les jeunes au Festival Interceltic de Lorient (France 3 Bretagne) Part belle à la jeunesse

Cette année, la Grande Parade des Nations Celtes qui fait résonner le son des cornemuses et des instruments traditionnels, a fait honneur à la jeunesse. Le jeudi 15 août, 700 jeunes venus des 5 départements bretons ont défilé pour la Grande Parade. Une initiative de Kenleur, une association œuvrant pour la transmission de l'héritage breton. Au total, 47 groupes costumés ont défilé dans les rues de Lorient.

La Parade des Nations celtes à Lorient La Parade des Nations celtes à Lorient (France 3 Bretagne)

Groupes de musique celte aux diverses influences

Après les conférences autour de la harpe, la parade des enfants et la remise du trophée de musique Celte, trois groupes de musiciens ont investi le quai de la Bretagne. Le Beat Bouet Trio a offert un son à la frontière entre la musique bretonne dansante et le hip-hop. Un bal breton revisité, infusé de rap US avec des textes engagés. La violoniste, chanteuse et compositrice écossaise Isla Ratcliff était aussi sur scène, accompagnée d'un guitariste et d'un pianiste. Enfin, les Mox ont fait résonner la musique bretonne mêlée aux sonorités jazz.

Ce dimanche 18 août, dernier jour de ces festivités, la programmation est éclectique. Des brunchs celtiques, aux danses irlandaises, en passant par les championnats des sports athlétiques celtes, il y en a pour tous les goûts. Dans la soirée, les Ramble Ditties emmèneront le public dans les pubs de l’ouest irlandais, aux sons d’instruments chaleureux. Le Kleub, la Salle de musiques actuelles celtiques, accueillera jusqu'à 1h30 du matin trois propositions musicales aux sonorités contemporaines comme Radio Tutti & Barilla Sisters (baleti moderne), le rock celtique des Vrillés et le DJ Llevólu'l Sumiciu.

Le Festival Interceltique de Lorient jusqu'au dimanche 19 août.