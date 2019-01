La Japonaise Rumiko Takahashi Grand Prix 2019 au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême

Rumiko Takahashi a été récompensée mercredi à Angoulême. Elle devient la troisième artiste japonaise à être honorée lors de ce festival de la bande dessinée.

Le Grand Prix 2019 du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême a récompensé mercredi 23 janvier au soir la japonaise Rumiko Takahashi, a appris franceinfo auprès de l'organisation.

La deuxième femme à obtenir le Grand Prix

Rumiko Takahashi, 61 ans, est l’une des dessinatrices les plus lues au monde, avec plus de 200 millions de mangas vendus en 40 ans. Elle s'est fait connaître en France dans les années 1980-1990, grâce au dessin animé Juliette, je t'aime, adaptation d'une de ses séries de mangas, diffusé dans le "Club Dorothée". C'est la première femme à avoir écrit des Shônen (mangas pour jeunes garçons) et l'une des premières traduites en France. Ranma ½ est son plus gros succès à travers le monde.

Rumiko Takahashi est la troisième personnalité japonaise honorée à Angoulême lors du Festival international de la bande dessinée et la deuxième femme à y obtenir le Grand Prix. La 46e édition du Festival international de la bande-dessinée d'Angoulême se tient du 24 au 27 janvier.