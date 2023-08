Allemagne : le plus grand festival de metal du monde, le Wacken Open Air, privé de 40% de son public en raison des intempéries

Noyé sous un déluge de pluie, le Wacken Open Air a débuté ce mercredi en Allemagne amputé de 40% de ses spectateurs. Les intempéries ont en effet contraint les organisateurs à limiter les entrées à 50 000 alors que 85 000 billets ont été vendus.

Un festival vraiment infernal. Pluies ininterrompues, sols recouverts de boue et des kilomètres d'embouteillages : des conditions météorologiques très mauvaises pèsent sur l'ouverture du plus grand festival de metal du monde à Wacken, qui a débuté ce mercredi 2 août 2023 pour quatre jours dans le nord de l'Allemagne.



Les conditions ont contraint les organisateurs à plafonner les arrivées: environ 50 000 visiteurs, selon la police, ont pu être accueillis sur le site alors que 85 000 billets ont été vendus pour cette manifestation qui devait se tenir à guichets fermés jusqu'à samedi.



"Nous sommes très tristes, mais la situation météorologique toujours difficile ne nous laisse malheureusement pas d'autre choix", ont écrit les organisateurs sur leur site internet, parlant d'une décision inédite depuis la création du festival en 1989.

Les véhicules embourbés au Wacken Open Air allemand, le 2 août 2023. (SANDRINE MULAS / HANS LUCAS / AFP)

Un site transformé en gigantesque mare de boue

Il n'est pas rare que la pluie s'invite à Wacken, mais la situation est décrite comme "exceptionnelle" par les organisateurs. Les décisions sont prises "heure par heure", écrivent-ils sur leur site, implorant les participants : "Vous nous aideriez beaucoup en restant chez vous". Car les pluies persistantes ont transformé les 405 hectares de champs et pâturages en gigantesque mare de boue.



Des tracteurs sont déployés "nuit et jour" sur le site pour remorquer les voitures jusqu'à leur parking et éviter qu'elles ne s'enlisent. Les arrivées des métalleux avaient été stoppées dès mardi. Des centaines de fans dépités ont dû rebrousser chemin après des heures dans des bouchons interminables.



"Pour les fans déjà sur place, nous allons faire de notre mieux pour que le festival se déroule comme annoncé", écrivent les organisateurs. Pataugeant dans la gadoue, chaussés de bottes en caoutchouc et revêtus de cirés et KWay sous un ciel chargé, les festivaliers déjà sur place gardaient pour la plupart le sourire, bière à la main, se frayant un chemin dans la boue.

Le festival Wacken Open Air devrait accueillir 85 000 personnes du 2 au 5 août 2023. (DANIEL BOCKWOLDT / DPA via AFP)

Iron Maiden et Megadeth en têtes d'affiche



Prévu sur quatre jours, jusqu'au samedi 5 août, le festival en plein air, connu sous le nom de Wacken Open Air, a prévu d'accueillir 150 groupes sur huit scènes différentes, avec comme têtes d'affiches la légende britannique Iron Maiden, le groupe américain de thrash metal Megadeth ou le groupe folk punk Dropkick Murphys.



Mercredi, pour l'ouverture de la manifestation, les organisateurs ont prévu de rendre hommage à "Lemmy" Kilmister, l'ex-chanteur britannique de Motörhead, mort fin 2015, et dont une partie des cendres sera transportée sur les lieux du festival.



Pluies et orages devraient persister

"Avec des quantités de pluie d'environ 40 litres par m2 au cours des dernières 24 heures, et l'état des terrains de camping, des champs de foire et des voies d'accès qui en résulte, la zone n'a pas pu être préparée à temps", expliquent les organisateurs.

Aucune amélioration n'est en vue : "malheureusement, selon les météorologues sur place, des pluies massives et des orages sont à prévoir de façon persistante et à tout moment", est-il encore écrit sur le site du festival qui affiche complet.

Wacken Open Air, du mercredi 2 au samedi 5 août 2023