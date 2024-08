À Montpellier, le festival de rock Palmarosa peine à faire le plein

L'inquiétude règne à deux semaines de l'ouverture de la troisième édition du Festival Palmarosa à Montpellier qui accueillera une petite vingtaine d'artistes. Dès le vendredi 23 août, rendez-vous avec le groupe de pop rock français Phoenix. Avec 4 000 spectateurs pour la toute première édition en 2022, 8 000 en 2023, les organisateurs ont-ils vu trop grand en tablant sur 18 000 entrées cette année ? En tout cas, ils ont décidé de casser les prix pour espérer attirer chaque soir 8 000 festivaliers.

L'affiche est pourtant alléchante. Gossip, qui en mars a signé son retour après 12 ans d'absence avec son nouvel album Real Power, se produira le 24 août. The Vaccines ou encore Bandit Bandit monteront également sur la scène installée au cœur du domaine de Gramont. Dimanche 25 août, Tom Odell ou The Kills sont attendus.

Le festival de rock Palmarosa, à Montpellier, peine à faire le plein. . (FRANCE 3 OCCITANIE)

Comme d'autres événements culturels, Palmarosa doit composer avec un contexte socio-économique très contraignant. Entre le pouvoir d'achat en berne et la concurrence des Jeux olympiques de Paris, la billetterie ne fonctionne pas. Dans un budget, les sorties culturelles sont souvent les premières coupes. À 60 euros l'unité, les billets ne semblent pas attractifs.

"On a eu pas mal de retours de festivaliers pour qui (le billet) était une contrainte et une impossibilité. On a toujours voulu une ouverture au plus grand nombre à la culture. On est dans cette obligation de réduire les prix pour pouvoir sauver Palmarosa", explique John Bertrand, le directeur du festival. Dans sa nouvelle offre, le ticket jour passe à 39 euros, le pass 2 jours à 75 euros et le pass 3 jours à 108 euros : un tarif abordable pour une programmation indie-pop rock d'une quinzaine de groupes.

Le live fait vivre les artistes

Les organisateurs ont dépensé la moitié de leur budget en frais d'artistes, soit 650 000 euros. Un poste de dépenses qui ne cesse d'augmenter. "On vit une véritable inflation depuis une quinzaine d'années, depuis l'avènement des plateformes de streaming où les ventes de disque ont chuté considérablement. Les véritables ressources des artistes sont désormais le live. On a donc une véritable inflation sur les cachets", souligne le responsable du festival.

Les organisateurs espèrent que la baisse du prix des billets stimulera les ventes. Ce qui permettrait à l’événement de rendre viable sa troisième édition. Les 8 000 personnes, qui ont déjà acheté leur place au prix fort, bénéficieront d'une réduction de 20 euros sur place.

Festival Palmarosa au parc du château de Grammont, du 23 au 25 août 2024, 2733B avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier.