Le Festival d'Avignon défend la liberté de création suite aux injures proférées à l'encontre d'un journaliste dans le spectacle d'ouverture

Tiago Rodrigues, directeur du Festival d'Avignon, défend de nouveau vendredi 19 juillet la liberté de création face à la polémique provoquée par les injures proférées contre un journaliste dans le spectacle d'ouverture. Stéphane Capron, responsable de la rubrique spectacle vivant à France Inter et fondateur du site d'information culturelle Sceneweb, a porté plainte pour "injures publiques" contre la metteuse en scène espagnole Angélica Liddell, qui faisait l'ouverture du festival le 29 juin 2024.

Le dramaturge dit ne pas comprendre que ce dernier porte plainte. "C'est quand même curieux qu'un critique de théâtre dénonce à la police une artiste", s'est étonné Tiago Rodrigues, sur France Inter. "Nous ne sommes pas les juges des propos d'une artiste, mais après la réalisation de ce spectacle, la liberté de la presse n'était pas diminuée ou menacée. Au contraire, un grand débat a été lancé à propos de ce spectacle qui a fait date et qui est une grande œuvre d'art", a-t-il estimé. "De toute façon, nous respectons toute décision judiciaire tout en défendant le fait qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la liberté d'expression et celle de la presse", a-t-il conclu.

"Une année atypique" pour le festival

Connue pour sa radicalité et ses spectacles qui dérangent, Angélica Liddell a passé plusieurs minutes de son spectacle Dämon à égratigner nommément plusieurs critiques de presse français. L'artiste a ainsi repris tout haut des extraits d'articles écrits sur de précédentes pièces, des propos traduits de l'espagnol et projetés sur grand écran. Dans le cas de Stéphane Capron, elle a aussi fait un jeu de mot avec son nom de famille, donnant lieu à des injures en espagnol.

Suite à la plainte, la metteuse en scène a modifié son spectacle, lequel ne comporte plus d'injures, selon Stéphane Capron. Il y a eu une modification, et il n'y a plus d'allusion au nom de famille du journaliste, confirme vendredi le festival à l'AFP.

Le directeur du festival se félicite par ailleurs vendredi "d'une tendance très positive" de la fréquentation qui devrait dépasser les 90%. Et ce malgré une "année atypique marquée par l'anticipation des dates à cause des jeux olympiques" et "l'annonce de la dissolution" de l'Assemblée nationale. La décision du président Emmanuel Macron est intervenue après le résultat des élections européennes du 9 juin marquées par la victoire du Rassemblement national en France.