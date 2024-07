Festival d'Avignon 2024 : entre les législatives et les Jeux Olympiques, le Off enregistre une baisse de fréquentation

Le festival Off d'Avignon, qui se termine dimanche 21 juillet, connait une baisse de fréquentation "de 15% à 25% par rapport à l'an dernier" selon les organisateurs. Ces derniers expliquent cette variation par l'avancement des dates du festival et par le "climat politique" au lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale.

"Les quelques remontées de théâtres et de compagnies connues à ce jour indiquent plutôt une baisse de fréquentation de 15% à 25% par rapport à l'an dernier", affirme l'association Avignon Festival & Compagnies (AF&C), qui gère l'événement, dans un communiqué. Cela se traduit, selon une fourchette basse, par 1,44 million de billets vendus et, selon une fourchette haute, 1,63 million, sur un total de 2,5 millions mis en vente. L'association précise toutefois que "ces estimations présentent une grande incertitude" et devront être affinées à la rentrée.

AF&C ne dispose en effet pas de chiffres globaux, les théâtres n'ayant pas remonté toutes leurs données. Les estimations sont réalisées à partir des chiffres de la la vente de places en ligne "Ticket'Off", gérées par l'association. "Ce qui est certain, c'est qu'il y a une baisse de fréquentation", a déclaré à l'AFP Harold David, co-président d'AF&C.

Un calendrier avancé

"La première semaine a été catastrophique". "La ville était déserte, ce qui montre que ce festival a besoin d'être positionné avec un public de vacanciers", explique Harold David. Cette année, le In a en effet démarré le 29 juin, avant la fin de l'année scolaire, soit une semaine plus tôt qu'habituellement, pour s'adapter au calendrier des Jeux olympiques et paralympiques qui nécessitent une mobilisation massive des forces de l'ordre. Le Off a débuté officiellement quelques jours après, le 3 juillet, même si environ 400 spectacles étaient proposés dès le 29 juin.

Autre explication, selon Harold David, "le climat politique" : "avec l'annonce de la dissolution" de l'Assemblée nationale, "il y a eu une mise en pause des réservations". Celles-ci n'ont repris "que le 8 juillet", après le second tour des élections législatives."Il y a eu un cumul calendrier des JO et télescopage avec la dissolution qui ont cause du tort au festival", explique-t-il encore.

Fin mai, le syndicat la Scène indépendante (entrepreneurs du spectacle) avait anticipé une baisse de fréquentation et réclamé "une indemnisation" au ministère de la Culture.