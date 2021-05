Espagne : en route vers Guadix, la plus grande ville troglodyte d'Europe

L'idéal pour s'approcher des grottes de Guadix en Espagne est de prendre un peu de hauteur à bord d'une montgolfière, pour bien se rendre compte du panorama. "Avant, c'était un lac, et quand l'eau s'est évaporée, ça a créé ce paysage si curieux", explique Miguel Julia Garrido, pilote de la montgolfière Glovento Sur. Les grottes de Gualix sont le résultat de l'érosion il y a des millénaires. Ce paysage a permis au Maures, chassés es villes, d'y trouver refuge à la fin du XVIème siècle.

Fonctionnelles et écologiques

Avec 2 500 grottes encore habitées aujourd'hui, reconnaissables à leurs petites cheminées blanches, Gualix est la plus grande ville troglodyte d'Europe. Si beaucoup ont été abandonnées au fil de siècles, certaines ont été restaurées récemment. Ces grottes sont aujourd'hui fonctionnelles et confortables, mais surtout très écologiques car elles gardent la chaleur en hiver et la fraicheur en été, en dessous des un à deux mètres de terres permettant d'isoler.