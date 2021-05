"Voyages en Méditerranée", la nouvelle exposition immersive aux Bassins de Lumières à Bordeaux

De l'art, du soleil et une exposition éblouissante ! Renoir, Monet, Pissarro, Signac, Derain, Vlaminck, Dufy, Chagall... 500 oeuvres vont être projetées au Centre d'art numérique, l'ancienne base sous-marine dès le 19 mai, date de la réouverture des lieux culturels. Cette exposition révèle le lien entre la création artistique et les rives de la Méditerranée.

Reportage M. Neuville / T. Grouhel / S. Colpaert

Les couleurs de la Méditerranée à 360 degrés

La Méditerranée commence à séduire les artistes à partir des années 1880. Ils quittent Paris et les villes du Nord pour le Sud de la France, comme l'explique Augustin de Cointet, le directeur des Bassins de Lumières : "Grâce à la ligne de train Paris-Lyon-Méditerranée qui va s'ouvrir à la fin du XIXe siècle, tous les artistes découvrent la lumière absolument hallucinante de la Méditerranée et toute cette exposition raconte ce voyage vers les lumières du Sud avec des gens comme Monet et Renoir au début, puis les fauves, les pointillistes au milieu, pour finir en apothéose avec Chagall, un des grands peintres de la lumière de la Méditerranée".

Vous l'aurez donc compris, cette exposition vous transporte d'un courant artistique à un autre. Le spectacle à 360 degrés, avec la projection de 500 chefs-d'oeuvres dans 12 000 m², dure une quarantaine de minutes. Le style propre à chaque peintre s’affiche : profond chez Bonnard, insouciant chez Dufy et audacieux chez Chagall.

500 oeuvres pour un spectacle à 360 degrés aux Bassins de Lumières (France Télévisions / France 3 Aquitaine)

Une mise en scène particulière

Cette création visuelle et musicale réalisée sous la direction artistique de Gianfranco Iannuzzi a demandé un énorme travail de mise en scène. Les oeuvres s’emparent des sols et des murs jusqu’à 12 mètres de haut. Les couleurs vives submergent l’espace, les oeuvres s’animent, se recomposent trait après trait, donnant l’illusion d’un miroitement de la mer et d’un soleil étincelant. "Les Bassins de Lumières appellent à une mise en scène tout à fait particulière parce qu'il y a des perspectives beaucoup plus profondes, parce qu'il y a un jeu de reflets dans l'eau. Donc ça appelle à avoir une mise en scène lente avec des médias beaucoup plus rythmés", explique Augustin de Cointet.

Un exposition consacrée à Yves Klein et son célèbre bleu, aux Bassins de Lumières à Bordeaux (France Télévisions / France 3 Aquitaine)

Cette exposition, invitation au voyage et à la contemplation, est suivie d'un hommage à Yves Klein. Une création d'une dizaine de minutes présente la pluralité de l'oeuvre de cet artiste majeur du XXe siècle, au-delà de son célèbre bleu IKB (International Klein Blue).

"C'est le peintre de l'inattendu. C'est celui qui essaie de peindre le "non-peignable" et sa grande révélation c'est le bleu que tout le monde connaît, le Klein", conclut Augustin de Cointet.

Cette sublime exposition ouvrira donc le 19 mai. Malgré les restrictions liées au contexte sanitaire, 600 000 personnes sont attendues jusqu'au 2 janvier 2021. À noter que les réservations sont obligatoires avant la visite.

Bassins des Lumières, impasse Brown de Colstoun, 33 300 Bordeaux

Tél : 05 35 00 00 90

Plein tarif : 13,50 euros

Tarif réduit : entre 9 et 12,50 euros

www.bassins-lumieres.com