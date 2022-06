Une exposition Fernand Léger au musée Soulages de Rodez : l'architecte des formes et de la couleur chez le maître de l'outre-noir

L'exposition tant attendue et repoussée deux fois pour cause de pandémie a enfin ouvert ses portes. Fernand Léger prend ses quartiers d'été au musée Soulages de Rodez pour une exposition, La vie à bras le corps, en forme de rétrospective de 86 de ses oeuvres, parmi lesquelles l'une des plus célèbres, Le mécanicien, peinte en 1918. FTR

Peintre du vivant, architecte des formes et de la couleur, du cubisme au figuratisme, Fernand Léger (1881-1955) est un témoin phare de l'évolution des mouvements artistiques du XXe siècle. Influencé par Cézanne et Picasso, il a, lui aussi, marqué son temps avec ses personnages aux lignes strictes et visages figés et à ses oeuvres colorées. Tout un univers à découvrir à Rodez. "ll y a trois thèmes principaux dans cette exposition, le monde du travail, la ville et les loisirs" précise Benoît Decron, conservateur du musée et commissaire de l'exposition.

Du Mécanicien à La partie de campagne, ce sont en effet les thèses de prédilection de Léger qui sont abordées ici. Des scènes de vie où les personnages sont parfois bardés de larges bandeaux de couleurs. Une particularité qui trouve son inspiration lors d'un voyage à New York. "Il se promenait avec des amis lorsqu'il découvre le jeu des néons lumineux qui s'allument et s'éclairent et qui vont barrer le visage et le corps de ses amis. Des faisceaux jaune, bleu et rouge... Il va se rappeler de tout cela et restituer dans son atelier ce phénomène visuel qui l'a passionné", raconte Maurice Fréchuret, co-commissaire de l'exposition et spécialiste de Fernand Léger.

Soulages et Léger se sont côtoyés

Les couleurs de Léger mises en avant chez le maître du noir. Que d'oppositions entre les techniques des deux artistes, qui se sont connus et côtoyés. Pierre Soulages était admiratif du travail du peintre humaniste qu'était Fernand Léger. Les deux hommes se sont croisés plusieurs fois à Paris et sur des projets communs. Léger accueilli chez Soulages, une belle image pour une exposition qui devrait attirer, jusqu'à l'automne, de nombreux visiteurs.

"Fernand Léger, la vie à bras le corps". Jusqu'au 6 novembre 2022 - musée Soulages jardin du Foirail, avenue Victor Hugo 12000 Rodez - ouverture du mardi au vendredi : 10h-13h et 14h-18h et samedi & dimanche: 10h-18h - ouvert tous les jours de 10h-18h en juillet et août