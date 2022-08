Sur la scène du festival "Un piano sous les arbres", André Manoukian rend un vibrant hommage à Serge Gainsbourg

Un piano, des arbres, des concerts et des bons petits plats à déguster en toute convivialité. C'est l'esprit depuis 2008 du festival Un piano sous les arbres, qui grandit chaque année et attire désormais près de 10 000 visiteurs sur 4 jours à Lunel-Viel, dans l'Hérault. Classique, jazz, rock, baroque... le piano se dévoile dans tous ses registres. Un rendez-vous attendu pour un week-end de pré-rentrée !

France 3 Languedoc-Roussillon J. Faure / L. Florentin / A. Vaillant / F. Rinauro

André Manoukian est tout sourire quand il débute les répétitions de son spectacle. Sur scène, il donne vie, avec la chanteuse Déborah Leclercq, à son album de reprises des titres jazzy de Serge Gainsbourg, sorti au printemps, Les pianos de Gainsbourg. Un répertoire issu des débuts de "l'homme à la tête de chou", lorsqu'il se produisait dans les bars. "L'idée de l'album était de nous replonger dans sa période de pianiste de bar explique André Manoukian. Il y jouait tous les standards, dans des endroits chics pour des rombières et des touristes, mais c'est comme cela qu'il a commencé".

Un rendez-vous populaire

Le piano, un instrument qui parle à tous. C'est un peu le principe du festival, lier les publics, les genres musicaux, en proposant à la fois des artistes populaires, des jeunes talents, de la musique pop et classique. "Cette année, nous avons proposé des hommages à Ray Chalres, aux Beatles et à Michel berger précise Fabrice Fenoy, le directeur du festival. On agglomère différents publics qui finissent par n'en former plus qu'un. Ce n'est pas seulement un festival de musique, c'est une expérience à vivre". Concerts sur la grande scène, siestes musicales, rencontres, dégustation de produits locaux, la fin d'été est douce à Lunel-Viel. De quoi recharger les batteries avant une rentrée agitée.