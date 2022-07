Sur la route des festivals d'été, Gérard Lanvin et son fils Manu séduisent le public en musique

Le père est l'un des acteurs français les plus populaires de sa génération, le fils un musicien reconnu dans le milieu du blues. Gérard Lanvin et Manu ont uni leurs talents pour donner vie à des chansons qui leur ressemblent. Des titres rassemblés dans le premier album de Gérard Lanvin, Ici-bas, paru en mai 2021.

Cet été, les deux artistes font une tournée des festivals. Après un concert à succès au Cognac Blues Passions, ils sont attendus notamment le 13 juillet aux Francofolies de la Rochelle.

France 3 Poitou-Charentes / I. Hirsch / P. Simon / F. Gallard / J. Russeil

Une complicité évidente et beaucoup de fierté. À Cognac, les Lanvin père et fils étaient heureux d'être ensemble et de partager la scène. Gérard est l'auteur des textes de l'album mis en musique par Manu. Un travail entrepris pendant le premier confinement. Gérard Lanvin ne cache pas son admiration. "J'ai un fils qui est un "Guitar hero" ! Tout le monde rêverait de ce genre de collaboration. Avec sa maman, on est très fiers de son parcours", précise l'acteur. "L'idée était de lui faire un costume sur-mesure, rajoute Manu. J'ai fait comme une sorte de cahier de tendances de styles musicaux et en fonction des textes qu'il me faisait passer, il y avait des exactitudes qui apparaissaient".

Des textes engagés

Gérard Lanvin est sur scène comme dans la vie, engagé. Et quand il chante, c'est aussi pour parler des sujets qui l'énervent (la politique, la technologie) et ceux qui le touchent particulièrement, comme les violences faites aux femmes. Ce proche de Marie Trintignan est très impliqué dans cette cause. "On parle quand même d'assassinat, dit-il Je n'arrive pas à comprendre ce genre de comportement. Donc il faut forcément en parler. Notre métier, c'est de faire de la transmission".

Le duo poursuit sa ballade de scène en scène une partie de l'été. Une rencontre à ne pas manquer sur la route des vacances.