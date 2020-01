Retenez son nom : à 18 ans, Enzo Martinez réalise son premier film, "Jusqu'au dernier souffle"

Comme il rêve de devenir acteur, il se met en scène dans son premier moyen métrage très prometteur.

A l'âge où beaucoup sont en train de bachoter, Enzo Martinez a réalisé un rêve de gosse : faire du cinéma. Il a présenté au public toulonnais son premier film Jusqu'au dernier souffle, un moyen métrage de 57 minutes dont il est un des acteurs et dans lequel il a mis beaucoup de lui.

Puisque les castings c'est à Paris, que c'est compliqué et que je voulais m'épanouir très vite dans le cinéma, je me suis mis en scène dans mon premier filmEnzo MartinezAuteur, acteur et réalisateur

C'est ce que l'on appelle être déterminé et avoir de la suite dans les idées. Jusqu'au dernier souffle, le film qu'il vient d'achever alors qu'il est élève au conservatoire d'art dramatique de Toulon, Enzo Martinez l'a écrit à 15 ans.

Récit d'adolescence

Il raconte l'histoire d'Achille, 17 ans, nostalgique d'une famille réunie tous les étés en Espagne. Une vie marquée par deux événements douloureux : la perte de son père, puis le cancer de sa mère. Une vie d'adolescent avec ses premiers désirs, ses premières déceptions et une relation pleine de fierté avec sa mère.

Enzo martinez

Enzo a mis une partie de lui, de ce qui l'entoure et de ce qui lui fait peur inconsciemment dans cette histoire. Ce sont les propos d'un jeune homme déjà très mûr. "J'ai peut-être ce besoin de l'exalter et de le mettre en scène pour pouvoir moi aussi m'en libérer. C'est important aussi d'évoquer ces sujets comme l'amour, la mort, la sexualité qui touchent tout le monde, ados comme adultes".

Enzo Martinez

Ce premier film n'a pas étanché la soif de cinéma d'Enzo Martinez, qui prépare déjà un deuxième film entre les étapes d'une tournée promotionelle de sa première oeuvre.

"Jusqu'au dernier souffle" d'Enzo Martinez. Avec Zoé Rivet, Gaël Fleres, Enzo Martinez, Laura Bourguet