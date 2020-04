Profitez du confinement pour vous promener dans les rues d'Albi reconstitué sur Minecraft

Alexandra Lazanas guide les touristes pendant trente minutes dans "Albicraft".

Le confinement ne doit pas altérer la curiosité. La ville d'Albi est ainsi visitable virtuellement grâce à Albicraft. Fruit d'un partenariat entre la municipalité et des passionnés d'histoire, Albicraft a intégré la ville rouge dans le célèbre jeu Minecraft. C'est une guide qui assure la viste gratuite pendant trente minutes.

Depuis le début du confinement, le métier d'Alexandra Lazanas a quelque peu changé de forme. C'est en effet depuis sa salle à manger que cette guide de l'office de tourisme d'Albi fait visiter aux touristes la cité albigeoise. Une visite virtuelle rendue possible par la reconstitution de la cité dans le jeu vidéo Minecraft.

Les rues du quartier historique, la cathédrale Sainte-Cécile, tout est fidèlement reproduit à l'échelle et Alexandra, au fil de la visite de trente minutes, livre détails et anecdotes aux touristes qui la suivent et avec lesquels elle est en direct via un forum dédié.

On va rencontrer beaucoup plus de jeunes, d'adolescents. On va essayer de capter cette clientèle via le jeu.Alexandra Lazanas Guide à l'office du tourisme d'Albi

L'idée d'Albicraft a été lancée il y a cinq ans par des passionnés de l'histoire de la cité tarnaise. Elle a pris forme sous la direction de Kevin Mazars. Après avoir téléchargé Minecraft, vous pourrez profiter de cette visite gratuite deux fois par semaine, le mardi et le vendredi.