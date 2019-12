Pour célébrer Noël, le musée Lalique expose un impressionnant bestiaire de cristal

Comme chaque année durant les fêtes, le musée Lalique de Wingen-sur-Moder présente une exposition temporaire baptisée "Le Noël des animaux". A découvrir jusqu’au 5 janvier 2020.

Le monde animal est l’une des spécialités de la maison Lalique. Pour son exposition annuelle Happy cristal célébrant Noël, elle présente un bestiaire bien fourni de ses créations. Des poissons, des gorilles, des hippopotames ou encore des lions qui témoignent du savoir-faire de la cristallerie Lalique. Un bestiaire qui s’est enrichi récemment du panda et du rat.

Une vingtaine de saynètes

Le parcours de visite vous emmènera du fond des océans jusqu’à la savane, en passant par la jungle ou la cour d'une ferme, en 150 créations façonnées dans les ateliers Lalique tout proches. Et pour chaque univers, des histoires, des contes d’ici et d’ailleurs. "Dans les contes, on trouve des histoires qui disent que la nuit de Noël les animaux peuvent se mettre à parler. Donc on s’est dit : mais pourquoi ne pas faire parler les animaux et raconter des histoires avec ces animaux ?", précise Anne-Céline Desaleux, la directrice adjointe du musée Lalique. Bref, une invitation au voyage qui ravira petits et grands.

Happy cristal 2019 au musée Lalique : "Le Noël des animaux" (CAPTURE D'ÉCRAN FRANCE 3)

Happy cristal 2019 "Le Noël des animaux" - Musée Lalique, 40 rue du Hochberg 67290 Wingen-sur-Moder - jusqu’au 5 janvier 2020 - tous les jours de 10h à 18h. Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre / fermé le 25 décembre et le 1er janvier. Entrée gratuite - Renseignements : 03 88 89 08 14