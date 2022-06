"Pharaons Superstars", l'exposition événement du Mucem de Marseille cet été

FTR

De Cléopâtre à Toutânkhamon en passant par Khéops et Néfertiti, pourquoi certains rois et reines de l'Égypte ancienne sont-ils toujours aussi connus, des milliers d'années après leurs morts ? Une exposition inédite du Mucem à Marseille propose de découvrir les secrets du succès des pharaons. À voir jusqu'au 17 octobre.

Pourquoi Toutânkhamon est-il l'un des pharaons les plus connus au monde alors qu'il a régné seulement quelques années et qu'il est décédé à l'âge de 19 ans il y a plus de 3 000 ans ? C'est en fait la découverte en 1922 de son incroyable tombeau et de son célèbre masque funéraire en or qui ont fait de lui une légende. Voici l'une des histoires racontées dans l'étonnante exposition Pharaons Superstars, présentée au Mucem de Marseille.

À travers 300 oeuvres en provenance des plus grands musées français et européen, on redécouvre l'histoire de ces rois et reines et pourquoi certains sont tombés dans l'oubli pendant que d'autres sont devenus des personnages incontournables de la culture populaire.

Des reines de beauté

Au XXe siècle, les pharaons entrent même à Hollywood. Comment ne pas se souvenir d'Élisabeth Taylor en Cléopâtre ? Et dans notre société de consommation, ils deviennent même des stars des publicités. Cléopâtre, encore elle, sera l'égérie d'une marque de savon. Et elle n'est pas la seule. De Ramsès à Khéops, le pharaon fait vendre. "On va utiliser l'image d'un pharaon ou d'une reine pour vendre un peu tout et n'importe quoi", raconte Frédéric Mougenot, le commissaire de l'exposition. Quant à Néfertiti, sa beauté est source de nombreux fantasmes. Même l'icone actuelle de la pop culture, Beyoncé, est arrivée sur la scène du festival Coachella en 2018 parée de la tenue de la célèbre reine.

Beyoncé au festival Coachelle, le 14 avril 2018 (LARRY BUSACCA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

L'Égypte ancienne continue de fasciner petits et grands. Une histoire riche et passionnante. Nul doute que les vacanciers de passage dans la cité phocéenne seront nombreux à se rendre au Mucem pour découvrir cette nouvelle exposition.

Pharaons Superstars, jusqu'au 17 octobre 2022 - Mucem, 7 promenade Robert Laffont - 13002 Marseille - tous les jours sauf le mardi de 10h à 19h (et 20h du 9 juillet au 30 août).