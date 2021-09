"Motel", l'ascension d'un groupe de rock de province racontée en BD

Axel Verlaine est musicien, Mëto dessinateur, et les deux amis installés à Evreux dans l’Eure partagent une passion commune pour le rock et la bande dessinée. Ils viennent de sortir leur première BD intitulée "Motel", qui raconte l’ascension d’un petit groupe de province.

C’est une bande dessinée dans laquelle se reconnaîtront de nombreux groupes. L’histoire de l’ascension d’une petite formation rock de province. Un univers que connaît bien l’auteur, Axel Verlaine, membre du groupe Métro Verlaine, qui a travaillé pendant dix-huit mois avec le dessinateur Mëto pour réaliser leur première BD. Deux amis amateurs de rock et de bande dessinée.

"Il y avait effectivement l’envie de faire découvrir la vie d’un groupe de rock, mais il y avait aussi l’envie de désacraliser tout ça, parce que je pense que le rock and roll c’est un truc de losers, et qu’on a tendance à beaucoup mystifier les musiciens de rock, alors qu’au final, ils paient leurs factures, ils galèrent, et ont souvent des petits jobs", précise Axel.

Direction Angoulême

Mëto, dessinateur autodidacte, a souhaité lui aussi que sur le plan graphique, le trait soit aussi très rock : "On voulait retrouver ce côté un peu fanzine, un peu rock, un peu crade… Donc un trait super léché, ça ne l’aurait pas fait. On avait fait d’ailleurs plusieurs essais et ça n’avait pas trop marché".

À l'automne 2020, les deux complices sont allés montrer leurs planches à Didier Dupont, patron d’une librairie spécialisée, qui leur a conseillé une douzaine d’éditeurs à qui envoyer leur projet. Et Motel a tapé dans l’œil d’une maison d’édition indépendante, Les Enfants Rouges, qui a décidé de les publier.

Une BD qui rencontre déjà un certain succès et qui va également ouvrir aux deux amis les portes du plus prestigieux festival de bande dessinée. Ils sont invités à présenter Motel au FIBD d’Angoulême en janvier prochain. Déjà une petite consécration.

"Motel" d'Alex V et Mëto (DR / Les Enfants Rouges Editions)

"Motel" d’Axel Verlaine et Mëto - Les Enfants Rouges Editions (144 pages / 15€)