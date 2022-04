"Les présidents de Cabu" en campagne à la Duduchothèque de Châlons-en-Champagne

C'est un voyage humoristique dans l’histoire politique française, vue par le caricaturiste Cabu (1938-2015) que propose la Duduchothèque de Châlons-en-Champagne dans la Marne jusqu'au 31 décembre 2022. L'exposition retrace 60 ans de vie politique française, croquée par le crayon acéré du dessinateur de presse châlonnais. "C'est très riche, on découvre des dessins que l'on avait jamais vus", se réjouit une visiteuse.

Tous les présidents en un coup de crayon

Au total, 200 dessins de Cabu détournent avec malice la stature des présidents de la Ve République. Car en 60 ans de carrière, le dessinateur de presse, disparu lors des attentats contre Charlie Hebdo en 2015, a vu passer de nombreux locataires de l'Élysée. De Gaulle, Giscard, Mitterrand, Chirac, Hollande et même Emmanuel Macron lorsqu’il était ministre de l’Économie. Ça fait parfois grincer des dents mais c'est toujours un plaisir de retrouver ces caricatures. "Il avait une vision des politiques assez acerbe, il ne les rate pas", constate un visiteur.

Exposition "Cabu et les Présidents" à la Duduchothèque de Châlons-en-Champagne (France 3 Grand Est)

Au fil du temps, le créateur du Grand Duduche et du Beauf croque avec un humour caustique les présidents qui ont ponctué la vie politique du pays. Tous ont leurs marques de fabrique, comme Pompidou et ses gros sourcils ou Sarkozy et ses petites cornes de diablotin. Dès son plus jeune âge, Cabu était passionné par les chefs d'État. Son "premier président" date même de 1949. Alors qu’il n’a que 11 ans, Jean Cabut (qui deviendre Cabu) dessine le président de la IVe République Vincent Auriol.

Un jeu de l'oie version politique

Outre l'exposition des satires de Cabu, le visiteur de la Duduchothèque peut aussi s'amuser avec un jeu de l'oie et tester ses connaissances. "C'est très marrant, c'est frustrant parce qu’il nous fait souvent revenir en arrière", s'amuse une participante. Une manière ludique et pédagogique de s'essayer à l'exercice du pouvoir ou comment devenir Sarko 1er. "On a aussi la rétrospective de l'ensemble des mandats des Présidents de la Ve République", souligne Pascaline Watier, directrice de la Duduchothèque.

Le jeu de l'oie de la Duduchothèque (France 3 Grand Est)

Un espace Cabu dans sa ville natale

C'est tout naturellement à Châlons-en-Champagne, dans la ville natale de Cabu que la Duduchothèque a vu le jour, le 1er décembre 2018. Le site est un espace dédié aux dessins de jeunesse de Cabu. On y retrouve, des archives conservées par le dessinateur de presse. Cabu avait gardé ses cahiers d’enfant, ses premiers dessins, ses planches publiées dans le quotidien local L’Union déjà plein d'humour.

L'artiste et journaliste publiera ensuite ses dessins dans de grands journaux satiriques français comme Hara-Kiri, Le Canard Enchaîné ou Charlie Hebdo. C'est au siège de ce dernier journal qu'il est assassiné lors de l’attentat terroriste du 7 janvier 2015.

"Les présidents de Cabu" à la Duduchothèque de Châlons-en-Champagne. De 14h à 18h du mercredi au samedi et le 1er et le 3e dimanche du mois. Entrée gratuite.