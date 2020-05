Les jardins du musée de la Parfumerie près de Grasse et le château de Meaulnes dans l'Yonne : une réouverture, en région, qui ravit les visiteurs

Alors que la plupart des monuments et musées nationaux rouvriront à partir du 2 juin, en région certains sites accueillent déjà des visiteurs qui doivent cependant se plier à un protocole sanitaire très strict.

Un vent de liberté souffle sur le monde de la Culture. Après deux mois et demi de confinement, le gouvernement a donné son feu vert à la réouverture des musées et des monuments le 2 juin. Mais un peu partout en région, des sites ont déjà rouvert. Gros plan sur deux d'entre eux sur la Côte d'Azur et en Bourgogne.

Les jardins du Musée international de la Parfumerie dans les Alpes-Maritimes

Installés à Mouans-Sartoux, non loin de Grasse, capitale mondiale du parfum, les jardins du Musée international de la Parfumerie offrent deux hectares et demi de promenade olfactive. Ici sont conservées 800 espèces utilisées en parfumerie. La configuration particulière des lieux dont la visite se fait en plein air, a permis une réouverture dès le 16 mai dernier avec cependant des règles sanitaires strictes : pas plus de 80 personnes en simultané dans les jardins, respect d'une distance d'un mètre entre chaque visiteur et port du masque obligatoire dans les espaces clos.

Les Jardins du Musée International de la Parfumerie à Mouans-Sartoux, sont ouverts tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30. Entrée : 4 euros.

Le château de Meaulnes dans l'Yonne

Il représentait la Bourgogne sur les tickets du Loto du patrimoine. Le château de Maulnes à Cruzy-le-Châtel est une curiosité architecturale. Construite au 16e siècle par une grande famille du Tonnerrois, la bâtisse Renaissance surprend par sa forme pentagonale et sa circulation intérieure labyrinthique. Une circualtion largement modifiée pour répondre aux nouvelles exigences sanitaires : un sens de visite est imposé à l'intérieur du château où le port du masque est obligatoire. A l'extérieur, des "visites statiques" dans le respect des distances de sécurité sont proposées au public.

Château de Maulnes à Cruzy-le Châtel dans l'Yonne, ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf mardi et jours fériés. Entrée : 7 euros, gratuit pour les moins de 8 ans.