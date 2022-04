Le groupe électro-pop Deluxe en tournée pour fêter son nouvel album, "Moustache Gracias"

Moustache Gracias, le nouvel album de Deluxe, est tout aussi festif que les précédents avec ses tonalités hip-hop, soul, funk et jazz, avec toutefois une petite pointe inhabituelle de gravité.

FTR

De la rue aux plus grandes scènes françaises

Deluxe, c’est avant tout une histoire d’amitié. Le groupe s’est formé en 2007 avec six amis musiciens d’Aix-en-Provence. Pour se faire connaitre, ils jouent dans la rue puis dans les bars et les restaurants de la ville. En 2010, ils rencontrent une chanteuse qui deviendra leur explosive Liliboy. C'est trois ans plus tard qu'ils sortent un premier album qui les propulse sur des scènes prestigieuses comme les Francofolies de Montréal, le Printemps de Bourges, Solidays, le Montreux Jazz Festival ou encore l’Olympia.

Le groupe aixois gagne alors en notoriété et s’entoure d'Akhenaton, de Shurik'n du groupe IAM et de Matthieu Chedid pour la réalisation de son deuxième album. Partout où passe Deluxe, c’est la folie. Le groupe aux accents hip-hop et groove fait vibrer toutes les scènes. Les costumes sont scintillants, colorés, décalés et la moustache est leur marque de fabrique.

Un nouvel album avec quelques surprises

Aujourd’hui rien n'a changé ou presque. Les cinq garçons portent toujours la moustache, le groupe a juste un peu mûri. "On évolue mais ensemble", rapporte Pietre, le guitariste. Comme à chaque sortie d’album, le groupe angoisse un peu. "C’est toujours la pression parce que c’est deux ans de travail. On croit à chaque titre. On adore les retours des gens quand un morceau ou un clip sort. En fait, on joue notre vie à chaque fois" raconte Vianney Elineau alias "Kilo", le batteur et percussionniste.

Pour ce nouvel album, le groupe s’est autorisé quelques écarts. Des titres moins festifs, plusieurs morceaux sont aussi en français.

Nouvel album de Deluxe "Moustache Gracias" (Polydor) sorti le 18 mars 2022 - Des nouveautés à découvrir en live, lors de leur tournée.