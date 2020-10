Festival Lumière : Viggo Mortensen, le seigneur de Lyon

Habitué du festival Lumière de Lyon, l'acteur Viggo Mortensen a une fois de plus charmé le public. Il est venu présenter "Falling", son premier film très personnel en tant que réalisateur.

Olivier Stone, Thomas Vinterberg, Mads Mikkelsen et bien d'autres... Les grands noms du cinéma international sont présents à Lyon pour cette 12 édition du festival Lumière, qui se poursuit jusqu'au 18 octobre. Cette année, ce sont les cinéastes belges Jean-Pierre et Luc Dardenne qui reçoivent le Prix Lumière. Mais entre Rhône et Saône, le chouchou du public est l'acteur et réalisateur Viggo Mortensen. Star internationale révélée notamment par la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, il envoûte le public par sa simplicité et sa bienveillance.

Une histoire personnelle

Viggo Mortensen est un habitué du festival en tant qu'acteur. Mais cette année, il a eu l'honneur d'inaugurer une plaque à son nom sur le désormais célèbre mur des cinéastes de la rue du Premier Film, situé à la sortie des anciennes usine Lumière. Car outre une masterclass au cours de laquelle il a partagé de nombreux souvenirs avec le public, il est aussi venu présenter son premier long-métrage derrière la caméra Falling. Une histoire personnelle sur la vieillesse et la dépendance. "L'histoire a à voir avec mes souvenirs, ce que je ressens pour mes parents, ce que j'ai appris d'eux pour le meilleur et pour le pire", raconte-t-il dans un français impeccable. "J'ai vécu le processus de la démence et l'évolution de la relation avec mon père.Tout cela m'a beaucoup aidé à construire Falling".

Lyon 10/10/2020 - Ouverture du Festival Lumière 2020 - Oliver Stone et Viggo Mortensen (JOEL PHILIPPON / MAXPPP)

Attaché au cinéma indépendant

Viggo Mortensen a accédé à la notoriété mondiale avec l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma, la trilogie du Seigneur des Anneaux, dans laquelle il interprétait Aragorn. Il a été plus récemment nominé aux Oscar pour son rôle dans Green Book de Peter Farrelly et a marqué les esprits dans Captain Fantastic de Matt Ross. Mais l'acteur dano-américain n'est pas une star hollywoodienne, loin de là. Il a une attirance très forte pour le cinéma indépendant. "J'essaye de choisir des rôles que je veux voir au cinéma", explique-t-il. "J'espère que l'histoire de Falling peut toucher et intéresser le public. Je pose maintenant cette histoire dans vos mains, et maintenant vous en faites ce que vous voulez", ajoute-t-il en riant. Falling sort sur les écrans le 4 novembre. Les fans lyonnais seront sûrement au rendez-vous.