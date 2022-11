En Savoie, l'association Tétras Lyre rassemble des adultes souffrant de troubles mentaux pour former un orchestre

Depuis 40 ans, une trentaine d'adultes handicapés mentaux font vivre l'orchestre de l'association Tétras Lyre, en Savoie, un bel exemple d'inclusion par la pratique musicale. Cette initiative permet aux musiciens de jouer en étant rémunérés, et les bénéfices humains sont immenses sur les plans personnel et social. #IlsOntLaSolution

Reprises de variété ou musique classique, l'orchestre de l'association Tétras Lyre joue toutes sortes de partitions. Créée en 1982, elle accueille des adultes souffrants de troubles mentaux, qui viennent jouer et socialiser, sans nécessairement de bagages musicaux classiques. Certains cherchent avant tout à éviter les fausses notes : "Aucun humain n'est parfait mais sur scène il faut que je le sois" confie un des musiciens du groupe. S'il y a des mauvaises notes, il faut que ce soit discret", ajoute-t-il en plaisantant.

Une chose est sûre, pour ces 35 personnes atteintes de troubles autistiques ou de trisomie, participer aux séances de répétitions et aux concerts est très positif. "Ça m'apporte des émotions et de la convivialité", explique un guitariste. "Ça vient créer une vraie sociabilité, de vraies amitiés en plus de la musique", complète un autre.

Des gains en autonomie

Les bénéfices sont multiples. Pour le président de l'orchestre, se réunir autour d'un élément fédérateur comme la musique a des influences concrètes et directes : "Sur l'autonomie, c’est évident. Je peux prendre l'exemple de mon fils qui est aujourd'hui autonome, ce qui n'était pas le cas avant. On joue aussi sur la confiance en soi et sur la gestion des angoisses, cela rebondit un peu partout dans leur vie", explique-t-il.

Il y a peu, le groupe a donné un concert officiel sur la grande scène de l'espace Malraux de Chambéry pour célébrer les 40 ans d'existence de l'association. Le dimanche 4 décembre, les musiciens joueront sur scène à Firminy. Une prestation qui sera rémunérée au même titre que pour des artistes professionnels.