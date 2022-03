"En même temps" : Gustave Kerven présente son dernier film au 40e festival de cinéma "Itinérances" d'Alès

Après deux éditions difficiles sur fond de Covid, l’association Festival Cinéma d’Alès a organisé une édition 2022 à la hauteur de l’évènement. Pour ses 40 ans, Itinérances a vu les choses en grand avec plus de 200 films projetés, des longs-métrages (dont de nombreuses avant-premières), des documentaires, des courts-métrages, des hommages, des rencontres et plus d’une centaine d’invités annoncés. Et une ambition : "Remobiliser le public, c’est notre contribution, de la soirée d’ouverture jusqu’à la soirée de clôture (…). L’idée c’est d’avoir de la valeur ajoutée et de dire : oui, il faut retrouver le chemin des salles de cinéma", explique Antoine Leclerc, le délégué général du festival.

"Un film hilarant"

Parmi les avant-premières programmées durant ces dix jours de festival, le dernier film de Gustave Kerven et Benoît Delépine En même temps, une comédie politique avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen, Yolande Moreau et François Damiens : "C’est un film plus que politique, on parle d’écologie et de féminisme. C’est pour nous les deux piliers fondamentaux de ce qui pourrait être notre avenir. Et malheureusement dans la campagne, ces deux thèmes sont mis de côté", explique Gustave Kerven présent à Alès. Il était accompagné de l’acteur Vincent Macaigne, impatient de voir la réaction du public : "C’est un film que j’ai trouvé hilarant en le regardant tout seul chez moi, donc j’ai hâte de le voir avec des gens".

Autre temps fort de cette quarantième édition qui se déroule jusqu’à dimanche : la remise du Prix Itinérances (spécialement créé pour célébrer cet anniversaire) pour l’ensemble de son œuvre au réalisateur gitan Tony Gatlif, également invité d’honneur. Avec au programme, la projection de dix-huit de ses films dont deux courts-métrages, des rencontres avec le public, un concert et une exposition de ses story-boards à la médiathèque de la ville.

40e Festival Cinéma d’Alès Itinérances - Du 25 mars au 3 avril 2022 - Différents lieux de projections - Tél : 04 66 30 24 26 – Programme complet, tarifs et réservations sur le site du festival.