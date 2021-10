En Haute-Savoie, une entreprise conçoit des sneakers avec des algues et des bouteilles en plastique pour moins polluer

Industrie polluante, la chaussure se réinvente. A Annecy, une start-up surfe depuis 2018 sur le marché de la basket citadine écoresponsable et vegan. Cette petite entreprise de 6 salariés réalise des sneakers avec des produits non polluants et recyclés. De la paille, du foin, des algues invasives ou encore des bouteilles en plastique. "Selon les modèles, on est entre trois et six bouteilles par paire. L’idée, c’est de minimiser la confection de matières nouvelles sur les chaussures" explique Guillaume Linossier, le créateur de la marque. Autre spécificité de cette jeune marque française : le non recours au cuir. Les matières d’origine animale sont bannies.

Protéger l'environnement

"Apporter un certain nombre de solutions innovantes, écoconçues au marché de la chaussure", tel est l’objectif de l'entreprise selon son fondateur. L’année dernière, elle a vendu 60 000 paires de chaussures.

Pour chaque paire vendue, la société haut-savoyarde s’engage à reverser 1% du prix à des projets de protection de la nature. Seule ombre au tableau, ces sneakers ne sont pas "Made in France" mais fabriquées au Portugal, afin de réduire les coûts de fabrication.