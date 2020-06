En Corrèze, des musiciens en concert dans le jardin des habitants grâce à l'association Des Lendemains Qui Chantent

Une association corrézienne propose des concerts gratuits ouverts à tous ou sur invitation dans les jardins des particuliers.

Des Lendemains Qui Chantent. Cette belle expression - qui à elle seule semble ouvrir une fenêtre sur des jours plus lumineux - est aussi le nom de l’association qui gère la Scène de Musiques Actuelles à Tulle (la SMAC). Mais comme toutes les salles de concert en France, elle ne peut pas rouvrir ses portes dans l’immédiat.

Qu’à cela ne tienne : si le public ne peut venir vers les musiciens, ce sont les musiciens qui iront vers le public ! Depuis le 4 juin et jusqu’au 27 août, l’association organise tous les jeudis des concerts chez l'habitant. Treize dates au programme avec des groupes issus de la scène locale, tous styles confondus.

Des jardins transformés en salles de concert

Ce sont des habitants volontaires pour l’expérience qui se sont inscrits sur le site des DLQC. Seul impératif : avoir un espace extérieur suffisamment grand pour accueillir du public en respectant les distances physiques. C’est le cas de Julien, un "accueillant" ravi d’ouvrir son jardin : "Nous, on est à la campagne, on peut accueillir un peu de monde à la maison histoire d’en profiter après ces quelques mois un peu particuliers."

C’est l’hôte qui décide si la soirée sera ouverte à tous ou privée sur invitation. De son côté, la SMAC s’occupe de salarier les groupes et d’organiser la partie technique.

Quant aux musiciens, ils sont ravis de cette initiative qui leur permet de jouer face à un public. Même s'il est restreint, le plaisir est là.

On est super contents que des associations comme Des Lendemains Qui Chantent prennent l’initiative d’organiser quelque chose d’atypique, de repenser la musique, le partage, la façon de jouer pour qu’on puisse tous continuer à revivre petit à petit.Priscilla Rocchi Chanteuse et musicienne Baume et Palais

13 concerts organisés jusqu'au 27 août 2020 dans les jardins de particuliers corréziens. (A. Martiniky / France Télévisions)

La musique en circuit court

Cette volonté de partage est inscrite dans l’ADN de l’association dont la vocation est de diffuser les musiques actuelles sur un territoire rural comme celui de la Corrèze.